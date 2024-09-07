Кримінал

Удар РФ по Харківщині: рятувальники розповіли про наслідки
7 Вересня 2024 20:00
читать на русском →

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. Як повідомили у ГУ ДСНС, в результаті обстрілу сталися руйнації та пошкодження житлових будинків та цивільного об’єкту. За різними адресами виникли пожежі.

Ворог завдав авіаударів по Харкову та передмісті, сталися пожежі, є постраждалі / Фото ДСНС
  • У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними постраждало 5 осіб.
  • У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.
  • В Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.

Загалом для ліквідації наслідків ворожих ударів у Харкові та селищі Мала Данилівка було залучено 10 одиниць техніки та 55 рятувальників.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Вересня 2024 20:00

Удар РФ по Харківщині: рятувальники розповіли про наслідки
7 Вересня 2024 19:37

Bloomberg: Лідер голландських ультраправих обговорив із Зеленським біженців і Північний потік
7 Вересня 2024 18:58

МЗС України пригрозило Ірану “руйнівними наслідками”
7 Вересня 2024 17:20

Генштаб: Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках
7 Вересня 2024 16:55

У центрі Нью-Йорку на Донеччині піднято український прапор
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки