Удар РФ по Харківщині: рятувальники розповіли про наслідки

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. Як повідомили у ГУ ДСНС, в результаті обстрілу сталися руйнації та пошкодження житлових будинків та цивільного об’єкту. За різними адресами виникли пожежі.

Ворог завдав авіаударів по Харкову та передмісті, сталися пожежі, є постраждалі / Фото ДСНС

У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними постраждало 5 осіб.

У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.

В Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.

Загалом для ліквідації наслідків ворожих ударів у Харкові та селищі Мала Данилівка було залучено 10 одиниць техніки та 55 рятувальників.