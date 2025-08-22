Удар РФ по американському заводу Flex у Мукачеві: Трамп заявив, що висловив Путіну незадоволення

Під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп начебто висловив своє невдоволення ракетним ударом по американському заводу Flex у Мукачеві 21 серпня.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі у п’ятницю, 22 серпня.

За словами Трампа, йому “не подобається нічого, що пов’язане з цією війною”. При цьому офіційних повідомлень про розмову між президентами США та Росії останніми днями не було.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня окупанти завдали удару по Мукачеву у 35 км від угорського кордону. Ракета зруйнувала завод Flex — найбільшого роботодавця та платника податків у місті, де працювало близько 3 тисяч людей. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, з яких 11 були госпіталізовані.

Як зазначалося у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), удар по заводу міг бути спрямований на те, щоб відлякати США та європейських інвесторів від розвитку бізнесу в Україні.