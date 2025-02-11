Суспільство

Удар по Саратовському НПЗ: офіційні дані Генштабу
11 Лютого 2025 11:05
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Пожежа на Саратовському НПЗ / Фото: Генштаб ЗСУ
Пожежа на Саратовському НПЗ / Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російського нафтопереробного заводу у Саратовській області. На об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти”, – йдеться в повідомленні.  

Як зазначили в Генштабі, НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Результати ураження уточнюються.

“Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть”, – зазначили в Генштабі.


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