Удар по Саратовському НПЗ: офіційні дані Генштабу

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російського нафтопереробного заводу у Саратовській області. На об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Результати ураження уточнюються.

“Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть”, – зазначили в Генштабі.