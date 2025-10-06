Удар по пологовому будинку у Сумах: рятувальники показали наслідки

Троє вчених із США та Японії отримали Нобелівську премію з медицини за відкриття у сфері імунології

У Києві з’являться мобільні укриття — вперше за майже чотири роки війни

“За годину до цього в Сумському районі була оголошена повітряна тривога, тож медики спрацювали професійно і завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття”, – розповів Кальченко.

Сьогодні, 6 жовтня, близько 11:30, російський безпілотник вдарив по перинатальному центру в Сумах. Відомо про постраждалу працівницю медзакладу.