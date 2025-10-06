Удар по пологовому будинку у Сумах: рятувальники показали наслідки

Сьогодні, 6 жовтня, близько 11:30, російський безпілотник вдарив по перинатальному центру в Сумах. Відомо про постраждалу працівницю медзакладу.
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.
“За годину до цього в Сумському районі була оголошена повітряна тривога, тож медики спрацювали професійно і завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття”, – розповів Кальченко.
60-річна працівниця медзакладу внаслідок вибуху зазнала гострої реакції на стрес – постраждалій надали допомогу на місці.
Безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували загоряння.