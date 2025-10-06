        Суспільство

        Удар по пологовому будинку у Сумах: рятувальники показали наслідки

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 14:17
        читать на русском →
        Вид на Суми з пошкодженого пологового будинку / Фото: ДСНС
        Вид на Суми з пошкодженого пологового будинку / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 6 жовтня, близько 11:30, російський безпілотник вдарив по перинатальному центру в Сумах. Відомо про постраждалу працівницю медзакладу.

        Про це повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

        “За годину до цього в Сумському районі була оголошена повітряна тривога, тож медики спрацювали професійно і завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття”, – розповів Кальченко.  

        Реклама
        Реклама

        60-річна працівниця медзакладу внаслідок вибуху зазнала гострої реакції на стрес – постраждалій надали допомогу на місці.

        Безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

        Рятувальники в пошкодженому пологовому будинку в Сумах / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини