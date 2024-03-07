Удар по Одесі: Жовква заявив, що не виключено, що ворог міг цілитися по Зеленському та прем’єру Греції

Не виключено, що російський ракетний удар по порту Одеси 6 березня був спрямований проти делегації президента України Володимира Зеленського або прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters.

“Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? … Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя”.

Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Ракета долетіла до Одеського порту менш ніж за три хвилини.

“Якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити”, – сказав заступник керівника ОП.