Кримінал

Удар по Курахівській дамбі: підтоплень поки немає, але вода продовжує прибувати
12 Листопада 2024 12:55
читать на русском →

Через пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині рівень води в річці Вовча продовжує підніматися, проте підтоплень житлових будинків наразі не зафіксовано.

Про це в ефірі “Суспільного” розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

За його словами, наразі неможливо виїхати для обстеження самої дамби. Проте, попри постійні атаки з боку російських військ, критичної ситуації немає. 

Падун також пояснив, що дамба побудована таким чином, що навіть у разі пошкодження вся вода з водосховища не може злитися, оскільки є критичний рівень, за який вода не опуститься.

ЗМІ також опублікували момент вибуху на Курахівській дамбі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 09:55

Трампа зацікавили декілька пунктів у плані перемоги Зеленського, – FT
12 Листопада 2024 11:33

Соціологи з’ясували, скільки українців готові до територіальних поступок
12 Листопада 2024 09:34

Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами
12 Листопада 2024 07:44

З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіла трьох дітей
12 Листопада 2024 07:35

Стало відомо, хто замінить Саллівана в адміністрації Трампа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки