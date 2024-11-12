Удар по Курахівській дамбі: підтоплень поки немає, але вода продовжує прибувати

Через пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині рівень води в річці Вовча продовжує підніматися, проте підтоплень житлових будинків наразі не зафіксовано.

Про це в ефірі “Суспільного” розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

За його словами, наразі неможливо виїхати для обстеження самої дамби. Проте, попри постійні атаки з боку російських військ, критичної ситуації немає.

Падун також пояснив, що дамба побудована таким чином, що навіть у разі пошкодження вся вода з водосховища не може злитися, оскільки є критичний рівень, за який вода не опуститься.

ЗМІ також опублікували момент вибуху на Курахівській дамбі.