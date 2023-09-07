Кримінал

Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих

7 Вересня 2023 10:30
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ракетний удар

Поліція заявила, що внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки загинули 16 осіб. Одну жертву поки не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі телемарафону.

“За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам”, – сказала вона.

Речниця зазначила, що майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

“Станом на ранок залишається одна особа – це тіло чоловіка, родичі якого не об’явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання”, – наголосила Гаврилко.

За словами речниці, поки проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили окупанти. Проте вона наголосила, що артилерію виключають.


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