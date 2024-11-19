Кримінал

Удар по гуртожитку у Глухові на Сумщині: 6 людей загинуло,серед них дитина 
19 Листопада 2024 08:35
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атаки ворога, загиблі, суми
Наслідки атаки / Сумська ОВА

Шестеро людей, включно з дитиною, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку в місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під руїнами все ще можуть перебувати люди.

Про це повідомляє Telegram-канал Сумської ОВА.

“18 листопада пізно ввечері ворог здійснив атаку на один із гуртожитків у Глухові, застосувавши два ударних безпілотники типу ‘Шахед’, спрямованих на мирних жителів. Станом на 7 ранку, за попередньою інформацією, загинуло 6 осіб, серед них одна дитина. Поранено 12 людей, зокрема двоє дітей”.

На місці удару тривають рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися люди.


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Удар по гуртожитку у Глухові на Сумщині: 6 людей загинуло,серед них дитина 
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