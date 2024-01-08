Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Хмельницьку область загинули двоє людей. Удар було завдано по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє військова адміністрація.

Під час атаки сили протиповітряної оборони області збили дві ракети.

“Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя”, – йдеться у повідомленні.