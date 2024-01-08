Кримінал

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру

8 Січня 2024 10:59
читать на русском →
ракетний удар

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Хмельницьку область загинули двоє людей. Удар було завдано по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє військова адміністрація.

Під час атаки сили протиповітряної оборони області збили дві ракети.

“Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 11:11

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули
8 Січня 2024 10:59

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру
8 Січня 2024 10:42

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру
8 Січня 2024 10:27

Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону
8 Січня 2024 09:41

Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки