Суспільство

Удар по Харкову: є 9 постраждалих 

23 Травня 2024 11:34
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харків, обстріл
Ілстративне фото з відкритих джерел

Окупанти завдали близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та по інших населених пунктів області. Внаслідок атаки постраждали 9 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

“Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали”. 

Очільник ОВА зазначає, що окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Також, за словами Синєгубова, армія РФ вдарила по Золочеву, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Крім того, медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.


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