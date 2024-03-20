Кримінал

Удар по Харкову: відомо про трьох загиблих

20 Березня 2024 14:34
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ракетний удар
Тіло постраждалої людини в кареті швидкої / Фото: Сергій Болвінов

Через обстріл Харкова вже відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Про це повідомив глава Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

“Троє загиблих та п’ятеро поранених, масштабна пожежа”, – написав Болвінов у Facebook.

Болвінов нагадав, що росіяни вдарили по Харкову близько першої години дня.  

“Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції”, – повідомив він.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою, додав Болвінов.


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