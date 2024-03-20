Удар по Харкову: відомо про трьох загиблих

Через обстріл Харкова вже відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Про це повідомив глава Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

“Троє загиблих та п’ятеро поранених, масштабна пожежа”, – написав Болвінов у Facebook.

Болвінов нагадав, що росіяни вдарили по Харкову близько першої години дня.

“Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції”, – повідомив він.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою, додав Болвінов.