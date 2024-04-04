Удар по Харкову: відомо про 5 загиблих 

Внаслідок атаки дронами на Харків є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.
“Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених.
В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі”.
Терехов повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах Харкова.
У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.
За словами Синєгубова, станом на 3:02 відомо про чотирьох загиблих.
“Виявили ще тіло цивільної жінки.
Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані”.
“Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків.
49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах.
Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.