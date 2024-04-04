Суспільство

Удар по Харкову: відомо про 5 загиблих 

4 Квітня 2024 07:51
читать на русском →
загиблі, харків, дрони
Наслідки атаки / Telegram

Внаслідок атаки дронами на Харків є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених.

В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі”.

Терехов повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах Харкова.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

За словами Синєгубова, станом на 3:02 відомо про чотирьох загиблих.

“Виявили ще тіло цивільної жінки.

Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані”.

“Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків.

49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 07:51

Удар по Харкову: відомо про 5 загиблих 
4 Квітня 2024 07:31

Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників
4 Квітня 2024 07:11

Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви
3 Квітня 2024 20:52

Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині
3 Квітня 2024 20:26

Міноборони створює Центральне управління захисту прав військовослужбовців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки