Удар по Харкову: відомо про 5 загиблих 

Внаслідок атаки дронами на Харків є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених.

В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі”.

Терехов повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах Харкова.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

За словами Синєгубова, станом на 3:02 відомо про чотирьох загиблих.

“Виявили ще тіло цивільної жінки.

Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані”.

“Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків.

49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.