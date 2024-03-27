Удар по Харкову: один загиблий, постраждав інститут хірургії

Внаслідок російського удару по Харкову відомо про одну загилу людину та більше 10 постраждалих.

Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, та інститут невідкладної хірургії, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“12 поранених. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги”, – зазначив Терехов.

Як повідомляє “Суспільне”, влучання зафіксовано на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках.

Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється.