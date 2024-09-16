Удар по Харкову 15 вересня: ідентифікували загиблу жінку

ДНК-експертиза підтвердила особу жінки, яка загинула внаслідок ворожого авіаудару по житловому будинку 15 вересня.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Дослідження ДНК підтвердило – вчора в напівзруйнованому російським КАБом будинку знайшли тіло саме тієї жінки, яку вважали безвісно зниклою. Її зразки наші фахівці порівняли зі зразками доньки – 65-річна харків’янка шукала свою матір після удару. Вона розповіла, що її мамі 94 роки, і вона вже не могла виходити з дому. В момент прильоту була сама”, – йдеться у дописі.

За інформацією Болвінова, сусіди загиблої отримали вибухові травми, різані рани, уламкові поранення, в одного з жителів – травматична ампутація кисті.