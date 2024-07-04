Удар по Дніпру 28 червня: кількість загиблих зросла до 6

Під завалами будинку у місті Дніпро, по якому росіяни вдарили 28 червня рятувальники виявили тіло загиблої. Таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 3. Крім того, у лікарні померла жінка, яка була поранена під час російського удару по Дніпру 3 липня − тож відтепер кількість жертв цієї атаки становить 6.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п’ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей”.

Голова ОВА нагадав, що 4 липня у Дніпрі оголосили день жалоби.