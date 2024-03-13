Удар по багатоповерхівці у Сумах: 8 людей постраждало, є загиблий

Внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку у Сумах в ніч на 13 березня є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Сумська ОДА.

Сьогодні вночі Суми були атаковані БПЛА типу “шахед”. У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок”, – йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Пізніше в Сумській ОВА повідомили, що станом на 7 ранку, попередньо, пошкоджені 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Також, з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Також є загиблі, інформація щодо цього уточнюється.

Близько 13:45 ДСНС повідомили, що деблокували з-під завалів тіло людини, зауваживши, що під завалами можуть ще перебувати люди.