Кримінал

Учорашня буря у Харкові повалила понад 130 дерев

9 Липня 2023 12:09
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Станом на ранок 9 липня через негоду на прибудинкових територіях міста Харкова впало 134 дерева та 407 гілок, повідомили в прес-службі міськради.

Робітники КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять їх з дворів. Найбільше, за даними підприємства, постраждали Салтівський та Немишлянський райони, де вітром повалило 43 дерева та 150 гілок і 15 дерев та 95 гілок, відповідно.

Наприклад, учора ввечері навпроти будинків на пр. Любові Малої, 45, в районі вул. Олімпійської, 35 та у пров. Зерновому, 4 пиляли дерева, що впали на електропровід, на пр. Гагаріна, 43/1 – дерево, що впало на проїжджу частину дороги. Також поряд із будинком на вул. Шевченка, 37 розпиляли три дерева, які впали на контактну трамвайну мережу. У роботах було задіяно, в тому числі, техніку та особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у парках та скверах було пошкоджено 63 дерева та 169 гілок. Станом на 11:00 52 дерева та 155 гілок були розпиляні. В роботах з усунення наслідків негоди в зонах відпочинку задіяно понад 100 комунальників та 32 одиниці техніки.


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