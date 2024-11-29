Учорашній масований ракетний удар був націлений на підстанції, які живлять АЕС

Через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України три діючі атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — були змушені знизити виробництво електроенергії.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

На дев’яти реакторах цих станцій потужність знизили як запобіжний захід, а один із реакторів Рівненської АЕС було відключено від мережі. Водночас станції продовжують отримувати електропостачання, хоча Хмельницька АЕС втратила зв’язок із двома лініями електропередач.

“Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об’єкти ядерної енергетики та інші об’єкти, від яких вони залежать”, – йдеться у заяві Гроссі.

У ніч проти 28 листопада Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України, використавши ракети та безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 дронів.