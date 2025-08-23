        Кримінал

        Учора на Краматорськ і околиці росія скинула 32 авіабомби

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 11:04
        На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць / Фото Нацполіція
        Учора під вогнем перебували 14 населених пунктів Донецької області: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Дробишеве, Новоселівка, Олександрівка, села Іллінівка, Михайлівка, Новосамарське, Світле, Семенівка, Ясна Поляна.

        Як повідомили в Нацполіції, руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків.

        На Краматорськ і околиці росія скинула 32 бомби «КАБ-250» – наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і 2 цивільних авто. У Семенівці пошкоджено домогосподарство.

        По Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів бомбами, дронами та артилерією – вбили двох цивільних осіб, ще двох людей поранили. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 11 приватних будинків, магазин, пошту, об’єкт інфраструктури, господарську споруду, гараж.

        В Іллінівці внаслідок влучання БпЛА «Молнія-2» травмовано мирного жителя, пошкоджено приватну оселю.

        Двоє поранених – у Дружківці, по якій ворог вдарив двома FPV-дронами. Пошкоджено три одиниці цивільного транспорту.

        У Ясній Поляні Краматорського району в результаті бомбової атаки поранено двох цивільних осіб.

        У Новоселівці Лиманської ТГ пошкоджено приватний будинок і гараж. У Дробишевому зруйновано господарську споруду.

        У Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль «швидкої допомоги», а також три адмінбудівлі. На Світле Добропільської ТГ війська рф спрямували бомбу «КАБ-250» – зруйновано приватний будинок.


