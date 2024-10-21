Суспільство

Учням старших класів окупованої Луганщини пропонують службу в російській армії
21 Жовтня 2024 10:47
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Луганська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Старшокласникам окупованої Луганщини пропонують службу в армії рф. За це їм обіцяють гроші та соціальний пакет.

Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

За даними ОДА, такі пропозиції школярі Старобільщини отримують від вчителів.

Місцеві старшокласники за рік-два підпадуть під призов, однак педагоги наполягають саме на контракті. Цю форму військової служби вони називають “фінансово вигідною”.

“Наполягають отримати кошти та йти безпосередньо на фронт, де росіянам потрібна значна кількість піхоти”, – кажуть в ОДА.

Також повідомляють про нові методи для виявлення чоловіків призовного віку на Луганщині. Зокрема, через відкриття осередків “Батьки Росії”.

До цієї “організації” доєднуються через телеграм-бот, вказавши особисті дані, зокрема і про дітей. Далі цю інформацію передають до військкоматів, кажуть в ОДА.

Такі територіальні відділення вже розпочали роботу в Кадіївці та Станиці Луганській. На черзі – Сіверськодонецьк.


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