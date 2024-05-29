Участь у Саміті миру візьмуть майже сто держав і організацій, – Зеленський

Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться у Швейцарії.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу”, – розповів Зеленський.

Він також сказав, що “з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль”.