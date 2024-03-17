Убивця української біженки мріяла про “маленьку принцесу”

Німецький таблоїд Bild опублікував подробиці затримання вбивць української біженки та викрадення її доньки, якій лише 5 тижнів

“На перший погляд офісний адміністратор Інна О. (43 роки) із Зандхаузена (Баден-Вюртемберг) здається милою жіночкою з Бадена. Проте поліція вважає, що мати трьох дітей – холоднокровна вбивця.

Крім того, поліція небезпідставно вважає, що вона та її чоловік Марко О. (44 роки, м’ясник) вбили свою українську знайому Маргариту Р. (27 років), викрали її матір і дитину 27-річної дівчини (п’яти тижнів від народження)”, – пише Bild.

Нагадаємо, увечері 13 березня в окрузі Рейн-Неккар було попередньо заарештовано двох людей віком 43 і 44 роки.

За даними газети Bild, 44-річний чоловік – громадянин Німеччини. Заарештована жінка, імовірно, з Росії. Очевидно, вони є парою.

Цих двох підозрюють у вбивстві 27-річної українки. У четвер (14 березня) вони постали перед мировим суддею, а потім їх відправили до в’язниці. Мати жертви досі не знайдена.

Під час затримання було взято під опіку п’ятитижневу дівчинку, яку доставили в лікарню як запобіжний захід. Після порівняння ДНК було встановлено, що вона є дочкою жертви.

Зараз дитина перебуває під опікою відділу у справах молоді. Спеціальна комісія продовжує інтенсивні пошуки 51-річної матері жертви.

Марія Стеценко, мати жертви / Фото Bild

Як повідомляє Bild, є підозра, що заарештовані давно планували вбивство і викрадення. 44-річний чоловік, який працює м’ясником, як стверджується, розповів поліції про свою новонароджену дитину, яка наразі перебуває в реанімації.

Сусідка розповіла Bild: “У пари троє синів, і в грудні чоловік сказав мені, що в січні у них народиться дівчинка. Він із гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини: “Ми чекаємо на маленьку принцесу”. Я все ще була здивована, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи б не очікувала такого злочину. Пара завжди була дуже ввічливою і справляла приємне враження”.

Інша сусідка розповіла Bild, як відбувався арешт: “У середу ввечері, близько сьомої години, перед будинком із вереском гальм зупинилися кілька машин, з яких вийшло багато людей в масках. Коли я вийшла на вулицю, мій сусід сидів перед будинком зі зв’язаними руками. Тільки коли я зателефонувала в поліцію, я дізналася, що це була поліцейська операція. Спочатку я боялась, що це пограбування”.

Як повідомлялося, тіло 27-річної українки минулого четверга біля берегів Рейну виявив випадковий перехожий. Маргарита Р. жила разом із донькою (Мія) та своєю матір’ю Марією Стеценко в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.