У звільненому Граково під Харковом виявлено два трупи цивільних зі слідами катувань

Харківські правоохоронці продовжують документувати звірства російськоі армії. Так, у звільненому від окупантів селищі на Чугуївщині виявлено два трупи цивільних зі слідами катувань

Як повідомили в обласній прокуратурі, після деокупації с. Гракове 7 вересня місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

“9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявлено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села”, – йдеться у повідомленні.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).