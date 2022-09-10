Кримінал

У звільненому Граково під Харковом виявлено два трупи цивільних зі слідами катувань

10 Вересня 2022 10:40
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Харківські правоохоронці продовжують документувати звірства російськоі армії. Так, у звільненому від окупантів селищі на Чугуївщині виявлено два трупи цивільних зі слідами катувань

Як повідомили в обласній прокуратурі, після деокупації с. Гракове 7 вересня місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

“9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявлено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села”, – йдеться у повідомленні.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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