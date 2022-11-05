У звільненій Балаклії на смерть отруїлася газом родина з дітьми

У Балаклії Харківської області виявили тіла чотирьох членів однієї сім’ї, поінформувала 5 листопада у Facebook поліція регіону.

Правоохоронці зазначили, що про смерть 59-річної жінки, 34-річного чоловіка і двох дівчаток у віці шести та 13 років їм повідомила місцева жителька, якій загиблі припадають родичами.

Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки в якості підігріву.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».