Суспільство

У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань
7 Березня 2025 12:17
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У Збройних силах України запровадили посаду радника з гендерних питань, яку обійняла громадська діячка Оксана Григор’єва. Раніше вона була радницею з гендерних питань у Командуванні Сухопутних військ.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, нова посада покликана координувати взаємодію між видами військ, Міністерством оборони та сприяти впровадженню комплексної гендерної стратегії у війську.

У Генштабі наголосили, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та одним із критеріїв вступу країни до ЄС і НАТО.

У Збройних Силах України призначено радницю з ґендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами…

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Thursday, March 6, 2025

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