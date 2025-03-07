У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань

У Збройних силах України запровадили посаду радника з гендерних питань, яку обійняла громадська діячка Оксана Григор’єва. Раніше вона була радницею з гендерних питань у Командуванні Сухопутних військ.
Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, нова посада покликана координувати взаємодію між видами військ, Міністерством оборони та сприяти впровадженню комплексної гендерної стратегії у війську.
У Генштабі наголосили, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та одним із критеріїв вступу країни до ЄС і НАТО.
У Збройних Силах України призначено радницю з ґендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами…Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Thursday, March 6, 2025