Суспільство

У ЗСУ заявили, що мобілізацію в Україні не посилювали

4 Січня 2024 12:48
читать на русском →
мобілізація

В Україні не посилювали мобілізацію, заходи із оповіщення військовозобов’язаних здійснюються за стандартною схемою.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає», – пояснив Фітьо.

Крім того, він зазначив, що чоловіки, котрі отримали першу повістку, мають розуміти, що її видають для уточнення військово-облікових даних.

«По ній треба зʼявитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи не придатності до проходження військової служби», – сказав Фітьо.

Він додав, що в ТЦК потрібно зʼявитися й для того, аби надати причини для відстрочки, якщо такі є.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Січня 2024 11:15

Систему Київстар було зламано російськими хакерами ще у травні – СБУ
4 Січня 2024 10:23

На аеродромі у РФ згорів Су-34 
4 Січня 2024 07:09

Окупанти атакували Курахове на Донеччині, зруйнувані школа і дитсадок – ОВА
3 Січня 2024 23:12

Окупанти знову завдали ударів по Харкову
3 Січня 2024 19:27

Сили оборони відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки