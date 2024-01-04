У ЗСУ заявили, що мобілізацію в Україні не посилювали

В Україні не посилювали мобілізацію, заходи із оповіщення військовозобов’язаних здійснюються за стандартною схемою.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто, де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає», – пояснив Фітьо.

Крім того, він зазначив, що чоловіки, котрі отримали першу повістку, мають розуміти, що її видають для уточнення військово-облікових даних.

«По ній треба зʼявитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи не придатності до проходження військової служби», – сказав Фітьо.

Він додав, що в ТЦК потрібно зʼявитися й для того, аби надати причини для відстрочки, якщо такі є.