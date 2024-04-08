У ЗСУ закликають військовозобов’язаних йти до армії

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців вступати до ЗСУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами командувача Сухопутних військ, чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми, і тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

“У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей!” – заявив Павлюк.

Він зазначив, що російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав.

“Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили. Ми маємо змусити його забиратися геть з нашої землі. Якщо ми цього не зробимо, ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі. Подивіться на саму Росію, на тимчасово окуповані території”, – написав Павлюк.

Генерал-лейтенант підкреслив, що ЗСУ – це єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. За його словами, усі громадяни України “мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні, особливо під час битви за існування держави”.

“Нагадаю, що захист держави – це конституційний обов’язок громадянина. Військо – це братерство. Захист держави – надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа. Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані – це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня”, – зауважив командувач Сухопутних військ.