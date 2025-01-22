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У ЗСУ впроваджують електронну медичну картку
22 Січня 2025 11:34
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Стабілізаційний пункт на Краматорському напрямку / Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Стабілізаційний пункт на Краматорському напрямку / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Збройних силах України замінять паперову “форму 100” на електронну Первинну медичну картку.

Рішення затвердили наказом Міністерства оборони №879, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Нова форма буде вестися в електронному вигляді через “Медичну інформаційну систему ЗСУ”. Це дозволить ефективно реєструвати бойові травми та формувати базу даних для доказової медицини, необхідної для створення протоколів лікування за стандартами НАТО.

“Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі”, – прокоментував державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко, який курує у міністерстві, зокрема, напрям охорони здоров’я.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.

У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.


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