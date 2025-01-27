Суспільство

У ЗСУ створили нову бригаду безпілотних систем
27 Січня 2025 20:56
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Ілюстративне фото / Сил безпілотних систем
Ілюстративне фото / Сил безпілотних систем

9-й окремий мотопіхотний батальйон 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка переформатували у 9 бригаду Сил безпілотних систем.

Про це повідомила новостворена бригада на своїй сторінці у Facebook.

“За 10 років і 8 місяців існування батальйону ми своїми героїчними подвигами, славними іменами, вагомими здобутками писали нові славетні сторінки на полі бою проти російських загарбників. І надалі продовжимо боронити Незалежність нашої України у складі сил безпілотних систем”, – йдеться у повідомленні.

На даний момент невідомо, які конкретно завдання виконуватиме 9-та бригада, проте можна припустити, що вони будуть схожими з 59-ю бригадою.

Раніше 59-ту мотопіхотну бригаду було реорганізовано в штурмову бригаду безпілотних систем. У межах реформи її передали до складу Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім цього, раніше було створено бригаду на основі 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”.


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