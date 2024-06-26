Суспільство

У ЗСУ створять Сили безпілотних систем
26 Червня 2024 10:29
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Ілюстративне фото / AP

Президент України ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил”.

Про це повідомляє указ президента №382/2024 і рішення РНБО України від 25 червня

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року “Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил” (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”.

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