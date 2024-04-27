Політика

У ЗСУ пояснили, чому сьогодні вночі не було збито жодного “Кинджалу”

27 Квітня 2024 13:06
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ракетний удар, ппо
Люди ховаються на станції київського метро під час російського ракетного удару, 27 квітня 2024 / Фото Reuters

Масований ракетний удар російської армії вночі 27 квітня був не без особливостей: ворог використали “Калібри”, але не атакував безпілотниками.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і “Калібри” з акваторії Чорного моря. “Шахедів” не було – як протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть, в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети”, – розповів він.

Зі слів Євлаша, силам ППО збили шість з восьми цих крилатих ракет. Крім того, російські окупанти підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

“Деякий час вони взяли паузу. Зараз почали знову завдавати потужних атак класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі”, – розповів Євлаш.

Вночі росіяни потужно атакували аеробалістичними ракетами “Кинджал”. Представник ПС наголошує, що це “дуже потужна зброя, яку складно збити”.

“В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем”, – констатував він.


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