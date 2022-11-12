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У ЗСУ повідомили, скільки російських військ сконцентровано на сході України

12 Листопада 2022 17:25
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Сили загарбників на сході можна оцінити як кілька армій країн Східної Європи.

Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

Він зазначив, що саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найгарячіші бої.

“Там (на сході України – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу. У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої”, – зазначив Череватий.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після зими ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.


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