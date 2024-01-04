У ЗСУ підтвердили ураження військової частини у Криму

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив ураження російської військової частини у тимчасово окупованому Криму.
Про це він написав у четвер, 4 січня, у Telegram.
Зокрема, командувач ПС опублікував пости у соцмережах про прильоти у військову частину окупантів під Євпаторією.
Він згадав ворожі фейки про обстріл “бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ” та написав, що чекає від росіян такого ж “епічного звіту” із Севастополя.
Олещук також подякував пілотам Повітряних сил за “бездоганну бойову роботу”.