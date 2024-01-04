Суспільство

У ЗСУ підтвердили ураження військової частини у Криму

4 Січня 2024 17:57
читать на русском →
війна, крим

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив ураження російської військової частини у тимчасово окупованому Криму.

Про це він написав у четвер, 4 січня, у Telegram.

Зокрема, командувач ПС опублікував пости у соцмережах про прильоти у військову частину окупантів під Євпаторією.

Він згадав ворожі фейки про обстріл “бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ” та написав, що чекає від росіян такого ж “епічного звіту” із Севастополя.

Олещук також подякував пілотам Повітряних сил за “бездоганну бойову роботу”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Січня 2024 17:57

У ЗСУ підтвердили ураження військової частини у Криму
4 Січня 2024 16:45

Польське ембарго на продукцію з України діятиме безстроково
4 Січня 2024 16:11

Залужний та Умєров на засіданні комітету Ради прокоментували посилення мобілізації
4 Січня 2024 15:54

В Італії запланували виставку про “розквіт” Маріуполя під російською окупацією. Україна відреагувала
4 Січня 2024 15:22

НАЗК внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки