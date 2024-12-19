Суспільство

У зоні ППО Аляски були помічені чотири військові літаки РФ
19 Грудня 2024 12:37
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літак, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та супровід чотирьох російських бомбардувальників у зоні розпізнавання протиповітряної оборони (ППО) Аляски.

Про це повідомляє NORAD.

Згідно з заявою, російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенних кордонів США або Канади.

У NORAD зазначили, що подібна активність Росії в зоні ППО Аляски є регулярною і не вважається прямою загрозою.

Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски — це визначена частина міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенної території. У цій зоні всі повітряні судна повинні бути оперативно ідентифіковані в інтересах національної безпеки.


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