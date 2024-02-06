У Золочеві на Харківщині усувають наслідки ракетних ударів (фото)

Внаслідок ракетних ударів по Золочеву Харківської області, які росіяни завдали вночі 6 лютого, у селищі пошкоджені щонайменше 30 будівель.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

“Внаслідок ворожого обстрілу у Золочеві пошкоджено і вщент зруйновано 30 будівель, у тому числі приватні домоволодіння, магазини, кафе, аптеки, ринок, торговельні павільйони, електромережі, п’ять цивільних автомобілів, готель”, — повідомила поліція.

У Золочеві усувають наслідки ракетних ударів С-300 / Фото Суспільне Харків

Дві ракети РФ вдарили по Золочеву близько 02:20. Попередньо, росіяни били ракетами С-300. Влучання — у центральну частину селища. Одна з ракет вдарила по триповерховому готелю, інша — у магазин.

Під завалами готелю знайшли 2-місячного хлопчика, він загинув. Мама немовля у лікарні у тяжкому стані. Також поранені ще дві жінки.