Суспільство

У Золочеві на Харківщині усувають наслідки ракетних ударів (фото)

6 Лютого 2024 13:35
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Внаслідок ракетних ударів по Золочеву Харківської області, які росіяни завдали вночі 6 лютого, у селищі пошкоджені щонайменше 30 будівель.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

“Внаслідок ворожого обстрілу у Золочеві пошкоджено і вщент зруйновано 30 будівель, у тому числі приватні домоволодіння, магазини, кафе, аптеки, ринок, торговельні павільйони, електромережі, п’ять цивільних автомобілів, готель”, — повідомила поліція.

У Золочеві усувають наслідки ракетних ударів С-300 / Фото Суспільне Харків

Дві ракети РФ вдарили по Золочеву близько 02:20. Попередньо, росіяни били ракетами С-300. Влучання — у центральну частину селища. Одна з ракет вдарила по триповерховому готелю, інша — у магазин.

Під завалами готелю знайшли 2-місячного хлопчика, він загинув. Мама немовля у лікарні у тяжкому стані. Також поранені ще дві жінки.


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