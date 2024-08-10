Кримінал

У Змієві чоловік, погрожуючи шампуром, відібрав у власника автівку
10 Серпня 2024 20:01
читать на русском →
кримінал
На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у незаконному заволодінні автомобілем / Фото НПУ

Поліцейські повідомили про підозру у незаконному заволодінні автомобілем 54-річному чоловіку. За даними слідства, він відняв автівку у 67-річного жителя Змієва.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

“Підозрюваний попросив потерпілого довезти його до ставка. На березі він попрямував до вагончика, а за декілька хвилин повернувся із шампуром та став погрожувати водієві. Потерпілий відбіг від автомобіля, а нападник тим часом сів до автівки та поїхав до Харкова. Вже за кілька годин правоохоронці затримали його на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроєктної”, — йдеться в повідомленні.

Автомобіль вилучили та повернули власнику.

За даними поліції, харків’янин вже був судимий у минулому. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Серпня 2024 19:04

Рятувальники завершили розбір завалів на місці удару РФ в Костянтинівці
10 Серпня 2024 20:30

Білий дім: США з’ясовують, яка стратегія України у Курській області
10 Серпня 2024 18:48

У неділю світло не вимикатимуть
10 Серпня 2024 17:01

Найбільше боєзіткнень відбувається біля Гродівки і Желанного на Покровському напрямку – Генштаб
10 Серпня 2024 16:35

Опитування в Німеччині: українським чоловікам “доцільно” їхати додому за паспортами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки