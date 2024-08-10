У Змієві чоловік, погрожуючи шампуром, відібрав у власника автівку

Поліцейські повідомили про підозру у незаконному заволодінні автомобілем 54-річному чоловіку. За даними слідства, він відняв автівку у 67-річного жителя Змієва.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

“Підозрюваний попросив потерпілого довезти його до ставка. На березі він попрямував до вагончика, а за декілька хвилин повернувся із шампуром та став погрожувати водієві. Потерпілий відбіг від автомобіля, а нападник тим часом сів до автівки та поїхав до Харкова. Вже за кілька годин правоохоронці затримали його на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроєктної”, — йдеться в повідомленні.

Автомобіль вилучили та повернули власнику.

За даними поліції, харків’янин вже був судимий у минулому. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.