Кримінал

У Житомирі четверо медиків торгували інвалідностями: що їм загрожує
4 Березня 2025 15:44
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Затримана за підозрою працівниця лікарні в Житомирі / Фото: Поліція Житомирської області
Затримана за підозрою працівниця лікарні в Житомирі / Фото: Поліція Житомирської області

Четверо жителів Житомира, працівники медустанов, гарантували оформлення групи інвалідності тим, хто хоче ухилитися від мобілізації, виїхати за кордон, отримати пільги та виплати тощо.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Поліцейські з’ясували, що схему розробила 53-річна медсестра одного з лікувально-профілактичних закладів міста.

“Для цього залучила ще трьох знайомих та використала особисті професійні зв’язки. Жінка шукала “клієнтів”, координувала діяльність спільників, контролювала конспірацію та допомагала “підопічним” на всіх етапах збору документів та проходження ними медико-соціальної експертизи”, – розповіли в поліції.

Ще одна спільниця, 30-річна медична реєстраторка МСЕК, забезпечувала позачергове проходження всієї процедури, а 51-річний рентгенлаборант домовлявся про фіктивне проходження лікування та обстежень пацієнтами. Їхній 53-річний поплічник виготовляв підроблені документи, які були потрібні для формування всього пакету, зокрема, результати обстежень та перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Вартість послуг коливалась від 1000 до 3000 доларів. Серед їхніх клієнтів були знайомий організаторки та військовослужбовець. Чоловікам провели “обстеження та лікування” без їхньої участі.

Слідчі інкримінували фігурантам зловживання впливом, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також 53-річний фігурант обвинувачується в підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України), а організаторка – в їх підробленні та використанні (ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України). Процесуальне керівництво у розслідування здійснювала Житомирська обласна прокуратура, нині матеріали скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства спільникам загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обшуки в учасників схеми для ухилянтів у Житомирі / Фото: Поліція Житомирської області

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У Житомирі четверо медиків торгували інвалідностями: що їм загрожує
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