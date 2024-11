Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував пропозицію США знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років.

Він зазначив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а у нестачі озброєння для їхнього оснащення.

Литвин підкреслив, що обіцяне партнерами озброєння надходить із затримками, що створює серйозні труднощі. За його словами, це призводить до браку ресурсів для забезпечення вже мобілізованих військових.

“Партнери мають доступ до всіх необхідних даних і можуть самі оцінити розрив між обіцянками та їх виконанням», — зазначив радник. Він також додав, що не можна компенсувати проблеми з поставками чи недостатню підтримку союзників за рахунок мобілізації молодих людей.

It doesn't make sense to see calls for Ukraine to lower the mobilisation age, presumably in order to draft more people, when we can see that previously announced equipment is not arriving on time. Because of these delays, Ukraine lacks weapons to equip already mobilized soldiers.