Політика

У Зеленського відповіли на заклик США знизити призовний вік
28 Листопада 2024 09:31
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мобілізація
Дмитро Литвин разом з президентом України Володимиром Зеленським / Фото: Офіс президента

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував пропозицію США знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років.

Він зазначив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а у нестачі озброєння для їхнього оснащення.

Литвин підкреслив, що обіцяне партнерами озброєння надходить із затримками, що створює серйозні труднощі. За його словами, це призводить до браку ресурсів для забезпечення вже мобілізованих військових.

“Партнери мають доступ до всіх необхідних даних і можуть самі оцінити розрив між обіцянками та їх виконанням», — зазначив радник. Він також додав, що не можна компенсувати проблеми з поставками чи недостатню підтримку союзників за рахунок мобілізації молодих людей.


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