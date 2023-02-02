Політика

У Зеленського перестали довіряти Залужному?

2 Лютого 2023 12:29
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Залужний, єрмак

Голова президентської канцелярії Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це інформує Офіс президента України.

“Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках. Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі”, – йдеться у повідомленні.

Єрмак подякував американській стороні за потужну підтримку України та посилення наших оборонних спроможностей і запевнив, що Президент Володимир Зеленський і вся владна команда налаштовані всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків.

Про що сказав Залужний не повідомляється.


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