Кримінал

У Запорізькому районі росіяни вбили 6 цивільних
29 Червня 2024 19:07
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Запоріжжя, обстріл
Ілюстративне фото / Фото з телеграм-каналу @ivan_fedorov_zp

Російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по Вільнянську Запорізького району, шестеро людей загинули, ще вісім дістали поранення, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо вбили 6 мирних людей, поранили 8 жителів. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, магазин і житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям”, – написав Федоров у телеграм-каналі.


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