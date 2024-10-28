У Запорізькій області практично завершено будівництво другої лінії оборони, ‒ Федоров

У Запорізькій області друга лінія оборони завершена вже на 99,9 відсотків, будівництво третьої лінії планують завершити найближчими тижнями.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

“Другу лінію фронту вже завершено на 99,9%, третю лінію буде закінчено умовно найближчими тижнями. Далі оборона міст, що будується, її буде закінчено у відведений Генштабом строк”, – сказав він.

За словами Федорова оборонні споруди постійно вдосконалюються, щоб відповідати новим загрозам.

“Якщо раніше основне завдання фортифікацій було – укриття від артилерії, від КАБів, то наразі одна з основних цілей фортицікації – це укриття від FPV-дронів. Саме тому мають бути антидронові сітки. Наша задача – зробити із області фортецю. Не буду розкривати кількість тих опорних рубежів, які будуються, скажу лише те, що вони постійно модернізуються”, – додав очільник ОВА.