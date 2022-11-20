У Запорізькій області окупанти розстріляли родину з дітьми

Російські загарбники щодня вбивають громадян України та намагаються знищити нашу націю. Голова Запорізької ОВА Старух повідомив, що в окупованому регіоні області ворожі солдати застрелили цілу родину, зокрема дітей.

Про це розповів глава ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

За словами очільника області, в одній зі громад окупанти розправились з подружньою парою та дітьми.

“В одній із громад застрелили цілу родину – батьків та двох неповнолітніх дітей”, – сказав Старух.

Наразі відкрито збір коштів на поховання вбитих. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що сталось це 18 листопада у селі Комиш-Зоря Запорізької області. Наших земляків розстріляли впритул у житловому будинку російські військовослужбовці. Дітлахам було 5 та 14 років.