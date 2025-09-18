У Запорізькій області ліквідували 18 російських офіцерів, — Коордштаб

У Запорізькій області ліквідовано 18 російських офіцерів зі штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.
Про це повідомив державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу жить”.
За даними штабу, подія сталася 30 серпня біля тимчасово окупованого села Воскресенка. Невідомі підпалили суху траву поряд із командним пунктом російських військ. Полум’я швидко охопило приміщення та бліндажі. Через сильне задимлення й виділення чадного газу офіцери не змогли врятуватися.
У результаті загинули одразу 18 представників оперативного складу. Коордштаб також оприлюднив список ліквідованих військових.