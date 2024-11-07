Кримінал

У Запоріжжі зросла кількість загиблих від російського удару
7 Листопада 2024 17:29
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обстріли
Рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по Запоріжжю / Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до 4. Поранено 18 людей. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому”, – розповів міністр.

Під завалами ще можуть бути люди. Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок. 

“Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин окупантів. Цивільна інфраструктура вкотре під ударом. Цивільні люди для Росії – це мішень”, – додав Клименко.

7 листопада вдень російські війська завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши ракети та керовані авіабомби. У результаті обстрілу зруйновані житлові будинки та лікарня.


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