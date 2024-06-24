У Запоріжжі виставили на аукціон пам’ятник Леніну

У Запоріжжі виставили на продаж пам’ятник Леніну, який демонтували у лютому 2016 року.

На Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового Леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.

Стартова ціна становить 10 477 214,36 грн.

“Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа – 7510,0 кг, великих літер (“ЛЕНІН”) 24,36 кг, малих (“Комунізм – це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”) – 34,74 кг”, — йдеться у описі на Prozorro.

Виручені кошти планують спрямувати на допомогу Збройним Силам України.