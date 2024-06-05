Суспільство

У Запоріжжі відновили рух греблею ДніпроГЕС

5 Червня 2024 17:54
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У Запоріжжі відновили дорожній рух греблею Дніпровської гідроелектростанції. Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, роботи тривали чотири дні.

“За 4 дні від моменту ворожого обстрілу люди, які займалися відновленням руху, зробили неймовірне. Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів”, – повідомив Федоров.

У ніч проти 1 червня російські військові завдали ударів по енергооб’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Зокрема, окупанти поцілили по двох гідроелектростанціях.


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