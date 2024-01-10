У Запоріжжі СБУ затримала чергового російського агента

Контррозвідка Служби безпеки України у Запоріжжі затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, який “полював” на оборонні заводи міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

Для цього він об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні.

У зловмисника вилучили мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з гру.

За даними слідства, фігурантом є ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.

На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту.

А восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань.

Для комунікації з агресором фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері, а передачу відомостей здійснював зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.