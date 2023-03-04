Суспільство

У Запоріжжі продовжують розбір завалів будинку: кількість жертв зросла до 10

4 Березня 2023 09:36
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запоріжжя, загиблі

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще трьох загиблих мешканців, кількість жертв зросла до 10.

 Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.

Рятувальники уточнюють, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. А також під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

“Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває” – додають у пресслужбі рятувальників.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок “прильоту” пошкоджень зазнав житловий будинок. Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. Увечері 3 березня було відомо про 7 загиблих.


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