Кримінал

У Запоріжжі правоохоронець продавав ритуальним службам дані про померлих: що йому загрожує
25 Лютого 2025 10:22
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У Запоріжжі правоохоронець торгував інформацією про померлих / Фото: ДБР
У Запоріжжі правоохоронець торгував інформацією про померлих / Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування щодо експравоохоронця із Запоріжжя, який незаконно передавав дані з закритої інформаційної бази представникам ритуального бізнесу. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, ексслужбовець, працюючи в правоохоронному органі Запоріжжя, мав доступ до закритого державного порталу, де зберігалася інформація про померлих громадян та їхніх родичів. Скориставшись цим, він вирішив продавати ці дані, включно з номерами телефонів, представникам поховального бізнесу.

Отримуючи таку інформацію, підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.

“Щоб схема працювала безперервно, колишній правоохоронець залучив до неї свою дружину, надавши їй логін і пароль для доступу в закриту базу”, – розповіли в ДБР.

Що загрожує експравоохоронцю

Загалом зафіксовано понад 300 випадків передачі конфіденційної інформації.

Фігуранту висунуті обвинувачення за ч. 1 ст. 361-2 та ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом та незаконне збирання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу).

Санкція статей передбачає покарання до двох років позбавлення волі. З правоохоронних органів ділка вже звільнено.


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