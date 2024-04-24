У Запоріжжі обрано нового виконувача обов’язків міського голови

24 квітня 2024 року під час позачергової сесії Запорізької міської ради депутати переобрали секретаря Запорізької міської ради.

За результатами голосування цю посаду обійняла Регіна Харченко, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив Федоров, остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року, а саме 22 грудня. Протягом 4-х місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені та чекали на рішення.

“Це, зокрема, робота критичних комунальних підприємств, які перебували у “підвішеному” стані через відсутність фінансування”, – написав глава області.

Раніше цю посаду обіймав Анатолій Куртєв. Він став в.о. міського голови Запоріжжя з 29 вересня 2021 року, а раніше був секретарем міськради. Мером Запоріжжя був Володимир Буряк, який двічі обирався на посаду мера міста, але у 2021 році був звільнений з посади.